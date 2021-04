O concerto de NEEV no Teatro Maria Matos, em Lisboa, marcado para o dia 25 de maio, esgotou-se em apenas uma semana.

"Em apenas uma semana, NEEV esgotou o concerto de dia 25 de maio no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Restam agora bilhetes para a segunda data do espectáculo 'Uma Odisseia em Concerto', marcada para 2 de junho no Teatro Sá da Bandeira, no Porto", revelou a promotora em comunicado esta segunda-feira, dia 12 de abril.

"Uma Odisseia em Concerto" é o nome do espectáculo que tem como ponto de partida o álbum de estreia ("Philosotry"), que entrou esta semana para o top nacional de vendas. "Dancing in The Stars", o tema mais votado pelo público na final do Festival da Canção 2021, e a primeira canção que NEEV editou em 2016, "Breathe", com os noruegueses SEEB, também não vão ficar de fora do alinhamento.

"Estes concertos vão ser mais um marco nesta que tem sido a maior viagem da minha vida. Até agora o caminho tem sido feito fora dos palcos, de forma apaixonada e honesta, com todos os que me acompanham, mas chegou o momento de viverem comigo esta odisseia em pleno, de uma forma até hoje impossível", sublinha NEEV, em comunicado.

"Estes concertos vão ser como um portal para longe desta realidade, para algo que nos faça acreditar, mesmo que momentaneamente, na fantasia que queremos viver", acrescenta o músico.

Em palco, ao lado de NEEV (voz, guitarra e piano), vão estar João Barradas (guitarra e teclados) e Rui Reis (bateria).

Os bilhetes para os concertos custam 15 euros e estão à venda nos locais habituais, nas bilheteiras das salas e online.