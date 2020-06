“Mas é muito positivo perceber que as pessoas desta área se calhar vão começar a trabalhar mais brevemente do que esperariam há um mês ou quinze dias”, acrescenta.

Em Leiria, Sean Riley terá pela frente uma plateia de máscara e dispersa. “Já tentei imaginar como será, mas não consegui ainda. A verdade é que num teatro a luz é sempre tão pouca que que para quem está no palco a diferença talvez não venha a ser assim muito grande”.

O concerto de meia hora será aproveitado para “cristalizar” o percurso do primeiro disco a solo e, acredita, servirá também para “um ‘statement’ do teatro e da câmara”, de modo a “comunicarem aos habitantes de Leiria que a sala está funcional e que as pessoas já podem assistir a um espetáculo presencialmente”.

A abertura do TJLS a 5 de junho segue-se à do Teatro Miguel Franco (TMF), no dia 1 de junho.

Segundo o município de Leiria, ambas as salas têm a lotação limitada a cerca de 50% e foram feitas alterações para minimizar o perigo de contágio: além do uso de máscara e do distanciamento entre lugares, há barreiras de proteção nos postos de atendimento e é incentivada a compra antecipada de bilhetes por via eletrónica.

A programação agendada para o TJLS até ao início de setembro foi reagendada para datas até junho de 2021, tendo o teatro adiantado custos e cachês no valor aproximado de 55 mil euros. Este mês, a direção do teatro anunciará a nova programação, esperando-se retornar à normalidade a partir de setembro, avança o município.

O TMF também sofreu diversos reagendamentos, que têm efeito a partir de 25 de junho, com sessão da temporada de palestras InMusic, estando já previsto concerto de Francisca e a sétima edição do festival de curtas-metragens Leiria Film Fest, entre 9 e 12 de julho.