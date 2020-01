Elisabete Matos recebeu o Prémio Maria Isabel Barreno — Mulheres Criadoras de Cultura, iniciativa da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais do Ministério da Cultura.

É professora ajunta convidada na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, desde 2014 e, desde 2017, diretora artística do Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães.

É diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, desde outubro de 2019.

O concerto conta com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Hoje, também, o Coro e a Orquestra Clássica do Sul atuam pela primeira vez em Lisboa, juntos, no Grande Auditório da Culturgest, num concerto de boas-vindas a 2020, marcado para as 19:00, sob a direção do maestro Rui Pinheiro.

O programa inclui “Música Aquática – Suite n.º 2”, de Georg Haendel, “Glória em Ré maior”, de Antonio Vivaldi, e “Sinfonia n.º 104”, de Joseph Haydn. Participam, como solistas, a soprano Paulina Sá Machado, e a meio-soprano Marta Magalhães.

À mesma hora, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, tem início o Concerto de Ano Novo da Orquestra Gulbenkian, sob a direção do maestro francês Frédéric Chaslin, com a participação da soprano alemã Nadja Mchantaf, e um programa composto por obras de Puccini, Gershwin, Glanzberg, Korngold, mais as danças da família Strauss, de Viena.

No Porto, hoje, os Concertos de Ano Novo são na Casa da Música e no Coliseu.

O primeiro, com início às 18:00, conta com a Orquestra Sinfónica Casa da Música, sob direção de Takuo Yuasa, e obras da segunda geração da dinastia Strauss, de Viena, composta pelos irmãos Johann, Josef e Eduard.

Às 21:30, no Coliseu, a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o maestro Sebastian Perlowski dirigem igualmente obras da família Strauss, e também de Moniuszko e de Rossini.

Em Carnaxide, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, o Concerto de Ano Novo é dirigido pelo maestro Nicolay Lalov, com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, a partir das 18:00, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho.

O programa, anunciado pela autarquia, inclui peças dos irmãos Eduard e Josef Strauss.

Nicolay Lalov dirige a orquestra desde 1996. Como violinista e maestro tem gravado para a Rádio Nacional Búlgara e a RTP. Dirigiu orquestras em países como Bulgária, Rússia, Grécia, Reino Unido, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Alemanha, República Checa e Estados Unidos.

Em Estremoz, no distrito de Évora, tem lugar, hoje também, um concerto de ano novo pela Light Music Orchestra, às 21:30, no Teatro Bernardim Ribeiro.

A Light Music Orchestra, dirigida pelo maestro Artur Rouquina, de Estremoz, é constituída por cerca de 30 músicos (cordas, sopros, percussão e cantores) e interpreta, além de obras de referência da música clássica de compositores como Bizet, Puccini, Strauss e Verdi, também outros estilos musicais de diversos compositores.

Neste concerto, organizado pelo município, a entrada é livre.

Em Santa Maria da Feira, o Grande Concerto de Ano Novo, no Grande Auditório do Europarque, a partir das 21:30, conta com a participação dos cantores Íris Perestrelo (soprano) e Pedro Rodrigues (tenor), acompanhados pela Banda Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira, sob a direção do maestro Paulo Martins.

Em Torres Vedras, no Teatro Cine, a programação do ano arranca no domingo, dia 05, com o concerto de Ano Novo pela Banda Sinfónica da Associação das Filarmónicas do Concelho de Leiria.