“Agindo em conformidade com as orientações da Direção-Geral [da] Saúde e entidades competentes, em face da situação atual da covid-19, os concertos de Michael Kiwanuka inicialmente previstos para o mês de maio, estão agora agendados para o dia 19 de outubro na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota no Porto, e dia 20 de outubro no Campo Pequeno em Lisboa”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para as datas de maio “serão válidos para as novas datas, bastando apresentá-los à entrada das salas”. Além disso, como os espetáculos não estavam esgotados, há mais bilhetes há venda.