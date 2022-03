Os Tindersticks apresentam-se a 13 de maio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia seguinte no Coliseu do Porto, numa altura em que celebram trinta anos de carreira.

Nos concertos, “Stuart Staples e colegas serão ladeados em palco por uma orquestra e por vários nomes bem conhecidos da sua discografia: Lucy Wilkins (violinista em 'Tindersticks II' e 'Curtains'), Calina de la Mare (violinista em 'Tindersticks II', 'Curtains', 'Simple Pleasure', 'Waiting for the Moon'), Rob Spriggs (guitarrista em 'Tindersticks II e Curtains'), Sarah Willson (violoncelista em 'Tindersticks II', 'Curtains', 'Simple Pleasure', 'Waiting for the Moon', 'Across Six Leap Years' e 'No Treasure but Hope'), Gina Foster (cantora em 'Across Six Leap Years', 'The Something Rain' e no mais recente 'Distractions') e o saxofonista Terry Edwards”.

Antes do início da digressão que trará a banda a Portugal, os Tindersticks editam, a 25 de março, “Past Imperfect: The best of Tindersticks ’92-‘21”, álbum que “mapeia a viagem de três décadas da banda, através de temas que marcam alguns dos melhores momentos da sua riquíssima história”.

Os Tindersticks têm uma longa relação com o público português, desde os primeiros tempos, em vários contextos e salas, como atuações em festivais, queimas de fitas, minidigressões pelo país em nome próprio, com passagem pelas duas salas às quais regressarão em 2022.

Para lá dos Tindersticks, Stuart Staples colaborou, por exemplo, com Rodrigo Leão no álbum “A Mãe”, de 2009.