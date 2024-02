A banda britânica Tindersticks vai voltar a Portugal em novembro para cinco concertos, anunciou hoje a promotora, numa altura em que a banda revelou que vai ter novo disco este ano.

Presença habitual em palcos portugueses desde a década de 1990, a banda continua a mostrar um particular apreço pelo país: das 27 datas hoje anunciadas entre setembro e novembro, Portugal é o único país a ter cinco concertos na lista, mais até do que o próprio Reino Unido.

Os concertos vão começar no dia 8 de novembro, no Teatro Municipal da Covilhã, seguindo-se, um dia depois, o Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, o Teatro Aveirense, no dia 10, a Casa da Música, no Porto, no dia 11, e a Aula Magna, em Lisboa, no dia 12, no que será o último concerto, pelo menos da sequência hoje conhecida.

No ‘site’, a banda refere que datas adicionais da digressão, que começa no dia 30 de setembro em Praga, vão ser anunciadas nas próximas semanas.

Criado em 1992, o grupo já lançou 13 discos de estúdio e tem trabalhado também em bandas sonoras, com destaque para a colaboração com a realizadora francesa Claire Denis.

Para lá dos Tindersticks, o vocalista Stuart Staples colaborou, por exemplo, com Rodrigo Leão no álbum "A mãe", de 2009.