Juliana Matado, concorrente da equipa de Bárbara Tinoco, desmaiou durante os ensaios da segunda semifinal do "The Voice Kids", da RTP1. Durante a emissão, a mentora do programa de talentos revelou o que tinha acontecido nos bastidores.

"Sou muito fã da Juliana e ela levou a tarefa desta canção mesmo à letra. Esta canção fala da indústria da moda e de como as modelos, para serem muito, muito magrinhas, passavam fome e desmaiavam", começou por destacar a cantora. No programa, a concorrente interpretou "Scars To Your Beautiful", de Alessia Cara.

"E a Juliana... não é que a mulher me desmaia nos ensaios? Não é suposto filha! Também não é preciso ser tão literal. Ela desmaiou no ensaio", revelou Bárbara Tinoco.