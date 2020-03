"Corona é Conjunto Corona. Conjunto Corona é hidromel, é rock psicadélico, é moche. Ao mesmo tempo é cultura, é tradição, é gentileza, é amar e respeitar o próximo e viver em harmonia com a natureza. Conjunto Corona é amigo do ambiente e apoia o desenvolvimento sustentável de todas as economias mundiais, a paz, os jogos olímpicos, os prémios nóbeis e as francesinhas vegetarianas". É desta forma que Edgar Correia e David - nomes artísticos Logos e dB - apresentam o seu projeto, o Conjunto Corona, nas redes sociais. "Conjunto Corona é o que tu quiseres", completam". E por estes dias tem sido um banda que partilha o nome com o tema mais falado, noticiado e repetido em Portugal e no resto do mundo.

Nas últimas semanas, com o coronavírus sempre presente nas manchetes mas quando ainda não tinha chegado a Portugal, o grupo do norte, que partilha o nome com o prefixo do vírus, fez algumas partilhas assumindo o tom de brincadeira. "É só para dizer que estamos bem e em princípio não temos nada a ver com o vírus da China", publicaram, em janeiro, na sua conta no Facebook.

Já no final de fevereiro, ao divulgarem datas e locais de concertos, juntavam ao post o alerta para os fãs: "Não vale a pena trazer máscara".

Em conversa com o SAPO Mag, Edgar Correia (Logos) conta que antes de serem identificados os primeiros casos de COVID-19 em Portugal, a banda recebeu várias mensagens através das redes sociais. "Numa fase inicial, recebemos muitas mensagens... até sabermos que isto ia cair no nosso tecto, enquanto país. Antes disso, recebemos várias mensagens até com alguma piada, deram-nos os parabéns pelo excelente marketing que estávamos a fazer e que este podia ser o nome do próximo álbum ou o nome de uma canção, etc", recorda.