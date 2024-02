A organização do festival Party Sleep Repeat, que se realiza em São João da Madeira a 27 de abril, anunciou hoje Pluto e Conjunto Corona como as primeiras bandas confirmadas para o cartaz de 2024.

Com concertos em quatro palcos da Oliva Creative Factory, esse evento do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto tem entrada paga, mas reserva parte da sua receita de bilheteira para a Liga Portuguesa contra o Cancro e para o projeto local “Apadrinhe Esta Ideia”, que doa bens essenciais a famílias carenciadas.

“Os primeiros nomes que escolhemos anunciar são os Pluto – porque estão de volta 20 anos depois, com uma nova música, num regresso de Manuel Cruz a casa – e o Conjunto Corona – que tem um novo álbum, ‘Estilus Misticus’, e também regressa ao festival”, declarou Tiago Valente Santos, presidente da Associação Cultural Luís Lima, que organiza o evento.

No primeiro caso, o diretor do festival recorda que a banda foi fundada em 2002 e lançou o seu álbum de estreia em 2004, mas, após percorrer os palcos portugueses durante dois anos com o disco "Bom Dia", fez uma pausa prolongada até 2022.

“Agora estão de volta à estrada, gravando novas músicas e resgatando antigas composições nunca antes registadas, e este é apenas ‘mais um começo’ para os Pluto”, complementa a sinopse do espetáculo.

Já no que se refere ao Conjunto Corona, que Tiago Valente Santos diz procurar “recriar a essência tripeira com o seu visual e calão característicos”, a banda acumula seis álbuns e o mais recente foi lançado em 2023.

“[O disco] ‘Estilus Misticus’ é acompanhado de uma curta-metragem e uma caixa de chá místico com 25 saquetas de infusão para o tratamento contra a ‘invejidade, a imposturice e o diz-que-disse”, realça o descritivo da banda, prometendo “músicas com letras e refrães orelhudos para uma maior comunhão com o público”.

Desde 2023, e embora suspenso durante três anos devido à pandemia de covid-19, o festival Party Sleep Repeat já contribuiu, no conjunto das suas várias edições, “com 40.000 euros para duas causas sociais” – a referida luta contra o cancro e o apoio a famílias vulneráveis pela associação local Ecos Urbanos.