A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infectou mais de 87 mil pessoas em 60 países de cinco continentes - acompanhe aqui a situação ao minuto. Nas últimas semanas, têm sido tomadas várias medidas preventivas, incluindo o cancelamento de eventos de grade dimensão.

Esta semana, a organização do festival de Glastonbury, que se realiza entre 24 e 28 de junho no Reino Unido, frisou que está a preparar o evento e que não pretende cancelar ou adiar os espetáculos. "O festivalde Glastonbury é planeado minuciosamente todos os anos e põe em ação todas as medidas necessárias para proteger o público e maximizar a segurança. Trabalhamos de perto com todas as agências relevantes e revemos sempre os nossos planos quando as circunstâncias se alteram. Com isso em mente e com o evento ainda a 16 semanas de se realizar continuamos a prepará-lo, monitorizando de perto os desenvolvimentos da situação com o coronavírus", frisou a organização.

O festival SXSW, que se realiza de 13 a 22 de março, também garantiu que o evento de vai realizar. "No que diz respeito ao corrente surto de coronavírus: o SXSW está a colaborar de perto, numa base diária, com agências locais, estatais e federais para planear um evento seguro. Como resultado deste diálogo e das recomendações das autoridades de saúde pública de Austin, o festival de 2020 vai realizar-se com a segurança como prioridade máxima", pode ler-se no site do festival.