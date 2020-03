"Independentemente do plano de contingência interno já em aplicação para instalações e trabalhadores do Município, cumprindo o determinado pela DGS, a Câmara Municipal do Porto decidiu hoje, poucas horas após a publicação do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-19), publicado ontem à noite, tomar as seguintes medidas preventivas até 3 de abril", lê-se no texto publicado no site Porto Ponto.

A autarquia decidiu avança com o "cancelamento de todos os eventos promovidos pelo Município, abertos ou contendo públicos externos ao universo municipal, o que inclui espetáculos em equipamentos municipais como o Teatro Municipal ou a Galeria Municipal".

A Câmara Municipal do Porto decidiu ainda encerrar os Museus e Bibliotecas Municipais, das piscinas municipais, do Pavilhão da Água e dos Centros de Educação Ambiental. Pode consultar aqui todas as informações aqui.

