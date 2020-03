A narração foi escrita por João Botelho, a imagem de João Ribeiro, o som de Francisco Veloso, a montagem é de Vanessa Pimentel, a música de Paulo Abelho e João Eleutério, a voz de narrador é de Maria João Cruz e a produção de Alexandre Oliveira e Rita Simão.

Em 10 de março, a Ar de Filmes/Teatro do Bairro cancelou a estreia, marcada para 18 de março, da “Trilogia dramática da terra espanhola”, de Federico García Lorca, um ciclo de três espetáculos cujas apresentações decorreriam em março e mbril no Teatro do Bairro, na Galeria Graça Brandão e no Teatro São Luiz.

O cancelamento seguiu as recomendações das autoridades de saúde no sentido de se adotarem medidas de contenção necessárias para evitar a propagação do surto do novo coronavírus.

A Ar de Filmes/Teatro do Bairro junta-se assim a múltiplas outras estruturas que optaram pelos canais digitais para divulgar os seus trabalhos, face à pandemia da doença covid-19 causada pelo novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

Dos casos confirmados, 894 estão a recuperar em casa e 126 estão internados, 26 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

O boletim divulgado pela DGS assinalava 7.732 casos suspeitos até quinta-feira, dos quais 850 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, cinco recuperaram.