O anúncio foi feito no dia em que a Casa da Música iria receber o concerto de Dave Holland, Kenny Barron e Jonathan Blake.

O cancelamento abrange dezenas de espetáculos e atividades da programação da instituição, como a atuação do pianista francês Pierre-Laurent Aimard, artista em residência na Casa da Música, ao longo deste ano, que estaria no Porto no próximo dia 21 para interpretar as “Couleurs de la Cité Céleste” ("Cores da Cidade Celeste"), de Olivier Messiaen, com a Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Baldur Brönnimann.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.

Mais informações sobre o COVID-19