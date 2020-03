Na emissão do "Jornal da Tarde", da SIC, Bento Rodrigues deixou um alerta sobre o isolamento social recomendado pelas autoridades de Saúde. O jornalista fez o apelo antes de mostrar as "inacreditáveis imagens de praias cheias".

"Estar em isolamento não é estar de férias. Não é ir à praia, não é passear no café, não é ir ao centro comercial, não é entrar em contacto com pessoas. Estar em isolamento ou evitar o contacto é estar em casa, é manter a distância social, é ter cuidados de higiene redobrados, é cuidar de si...e com isso, cuidar de nós", frisou o jornalista da SIC.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e soma centenas de partilhas. No Instagram da SIC, o vídeo soma mais de 47 mil visualizações.

Na quarta-feira, dia 11 de março, do "Jornal da Noite", da SIC, Rodrigo Guedes de Carvalho deixou uma mensagem sobre as medias preventivas relativas ao novo coronavírus (COVID-19).

"Foi declarada oficialmente a pandemia. Permita-me recordar que nesta fase estamos todos no mesmo barco, não sabemos para onde vai, não sabemos qual a dimensão do perigo que espreita. Em Portugal, e até novas ordens, podemos fazer a nossa vida", começou por frisar. "Mas com uma atenção suplementar: reduzir os nossos contactos físicos ao estritamente necessário, evitar aglomerações sempre que possível, manter uma higiene vigilante e respeitar o espaço dos outros", acrescentou.