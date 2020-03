Diogo Piçarra editou no final do ano passado o álbum “South Side Boy”, que serviria para uma nova digressão nacional que estava já a ser delineada com cerca de 30 concertos no verão.

O calendário iria ser anunciado por estes dias, mas ficou, para já, sem efeito. Mantém-se apenas o concerto que estava previsto para este sábado na Altice Arena, em Lisboa, já esgotado, e que foi adiado para 12 de setembro.

“Iria anunciar a tournée com concertos confirmados e é muito triste não só para mim, mas principalmente os que fazem parte da equipa”, como promotores, agentes, músicos, técnicos, lamentou Diogo Piçarra.

Segundo o músico, há 15 pessoas que dependem diretamente do trabalho dele e que estão neste momento sem conseguir trabalhar, não existindo concertos.

Segundo a editora Universal Music, no LaLiga Santander Fest vão atuar, entre outros, Alejandro Sanz, David Bisbal e Antonio Orozco, e está prevista ainda a participação, com mensagens solidárias, de vários jogadores da liga espanhola.

O festival será transmitido a partir das 17:00 de sábado nas várias plataformas da LaLiga e em Portugal através do canal de televisão por subscrição Eleven Sports. A atuação de Diogo Piçarra acontecerá na página oficial do músico no Facebook.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Desde o início da pandemia da doença COVID-19, em Espanha já morreram 4858 pessoas.

