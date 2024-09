Fernando Daniel cancelou o seu concerto nas Festas das Vitórias, na Lixa, por "motivo de doença e indicação médica", confirmou a Universal Music Portugal. Em sua substituição, subirá ao palco Diogo Piçarra.

"Infelizmente não trago boas notícias. Ontem durante o dia adoeci, e hoje à noite piorei, o que me obrigou a ir ao hospital durante a noite. Por indicações médicas não poderei fazer o concerto que estava agendado para hoje nas Festas das Vitórias na Lixa", escreveu o cantor na sua conta no Instagram.

No comunicado, Fernando Daniel sublinha que "é sempre muito difícil ter que tomar esta decisão": "Sei que é uma enorme desilusão para vocês e custa-me muito defraudar as vossas expectativas e planos. Lixa, lamento muito não poder estar hoje convosco no encerramento das Festas das Vitórias, espero do fundo do coração que tenhamos a possibilidade de estar juntos o mais breve possível".

"Muito obrigado ao Diogo Piçarra que prontamente se disponibilizou para me substituir. Aproveitem e divirtam-se o máximo que puderem. Um grande abraço a todos", rematou.