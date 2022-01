A 18 de março de 2020, mesmo no início da pandemia e dos confinamentos, Gal Gadot quis animar os seguidores e com a ajuda de vários colegas do elenco de "Mulher-Maravilha 1984" e de amigos, partilhou um vídeo onde todos cantavam "Imagine", de John Lennon, acompanhado pela mensagem de "Estamos todos juntos disto iremos ultrapassar isto juntos".

Sia, Will Ferrell, Jimmy Fallon, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Lynda Carter, Natalie Portman, Sarah Silverman, Jamie Dornan, Labrinth, James Marsden, Eddie Benjamin, Zoe Kravitz, Amy Adams, Leslie Odom, Jr, Chris O'Dowd, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Ashley Benson, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo e Maya Rudolph formavam o "elenco" do vídeo que se tornou viral pelas razões erradas, com muitas críticas nas redes sociais à "falta de noção" das estrelas num momento tão grave.

Numa nova entrevista ao número de fevereiro da revista InStyle, Gal Gadot diz que o vídeo foi "de mau gosto", apesar de ter "as intenções mais puras".

A atriz israelita encara agora a controvérsia como "engraçada" e recorda as circunstâncias: como a pandemia atingiu o seu país e a Europa antes dos EUA, "estava a ver para onde tudo se encaminhava. Mas [o vídeo] foi prematuro. Não era o momento certo e não era a coisa certa. Foi de mau gosto".

Apesar das boas intenções, "por vezes, não se atinge o alvo", admitiu.

RECORDE O VÍDEO.

(Se não conseguir ver o vídeo, clique aqui)