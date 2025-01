Após décadas de carreira e muitas comédias no currículo, o filme "Estão Cordialmente Convidados!" juntou pela primeira vez os talento de Reese Witherspoon e Will Ferrell.

A históra da comédia já disponível na Amazon Prime Video centra-se nos embaraços à volta de dois casamentos acidentalmente marcados para o mesmo dia e no mesmo local.

Nos últimos dias, os atores desdobraram-se em entrevistas e numa delas, à revista People, ao falar sobre arrependimentos mesmo embaraçosos na vida real, Reese Witherspoon causou sensação ao revelar um que a fez perder a amizade de uma famosa atriz.

Um episódio que 'literalmente' a 'persegue' até aos dias de hoje.

"Uma amiga, que não conhecia muito bem, mas que era uma atriz muito séria e respeitável, pediu-me para lhe ir entregar um prémio. Mas nunca tinha ido a esta cerimónia e pensei que fosse algo do género de um 'roast' [em que os apresentadores dizem mal dos homenageados]. Portanto, levantei-me e fiz-lhe um 'roast'", contou a oscarizada atriz.

“O tom era britânico, elegante e com classe. E eu estava com algo do género, ‘Lembras-te daquela vez que fizemos depilação a laser?!’ Ainda estou envergonhada com isso”, admitiu.

Mesmo sem revelar a identidade, as pistas foram suficientes para mostrar, uma vez mais, a grande memória da Internet: em menos de 24 horas, a publicação online Just Jared descobriu que a atriz é Kate Winslet e o evento foi o BAFTA/LA Cunard Britannia Awards, em novembro de 2007.

Até descobriu uma transcrição do discurso num site de fãs de Reese Witherspoon onde surge a referência à 'depilação a laser' que não deixa lugar a dúvidas.

Kate Winslet com Reese Witherspoon nos Óscares de 2016

Os Óscares juntaram as duas atrizes em palco como apresentadoras em fevereiro de 2016, mas Reese Witherspoon disse a Will Ferrell: "Já não somos amigas. Nem estou a gozar – já não somos amigas. Acho que ela já não gosta de mim. Pensei que era tão engraçado e era o público errado. Foi muito mau".

E reforçou: "Nem estou a gozar , ela já não fala comigo".