Trata-se de "um projeto de fomento à criação musical em tempos de isolamento" social, devido à COVID-19, e que permite a músicos do Alentejo obterem "alguma receita", explicou a companhia, referindo que, desta forma, a iniciativa pretende "minimizar os graves efeitos económicos" que a pandemia "impõe aos criadores".

Segundo a companhia, o projeto, que conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, desenvolve-se em três fases, sendo que na primeira os promotores desafiam autores e músicos da região a comporem uma maqueta com uma ou duas músicas originais inspiradas na atual situação de pandemia e no que provocou no interior de cada um.

Os autores e músicos interessados em participar devem enviar a maqueta em formato digital para o endereço de correio eletrónico desconfina@gmail.com e até ao dia 15 de junho.

Numa segunda fase, os promotores vão analisar as músicas apresentadas e selecionar 10 para serem gravadas no estúdio do Musibéria e depois publicadas em formato CD.

Na terceira e última fase do projeto, os promotores irão realizar um concerto para os respetivos autores e músicos apresentarem ao público as 10 músicas selecionadas.

A organização do projeto garante o pagamento de 600 por cada uma das 10 músicas selecionadas e assegura as despesas de gravação, edição e publicação e do espaço e dos meios técnicos para o concerto de apresentação ao público das obras.