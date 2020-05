De acordo com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), a iniciativa está inserida no projeto denominado “Orquestra Solidária” e visa “enaltecer o sentido cívico e de responsabilidade social demonstrado pelos moradores” daquele bairro social, que “foram sujeitos a medidas mais restritas de confinamento devido à cerca sanitária de que foram alvo”.

O espetáculo vai durar cerca de 30 minutos, tendo a orquestra como palco o “exterior do complexo habitacional” para “proporcionar um momento musical simbólico de descontração e confraternização entre os vários moradores daquele bairro social".

As pessoas podem assistir ao concerto desde as varandas das suas habitações, “de forma a manter as medidas de distanciamento e proteção obrigatórias, prevenindo-se, deste modo, aglomerados, sendo esta a condição primordial para o decurso normal deste evento”, adianta, em comunicado.