As autoridades da Nova Zelândia usaram uma tática incomum para dispersar os manifestantes do "comboio da liberdade”, movimento de contestação contra as medidas sanitárias anti-COVID-19. Segundo a CNN, a polícia local começou por usar canções de Barry Manilow e "Marcarena", dos Los del Rio, mas sem grande sucesso.

Face às notícias, no Twitter, James Blunt deu uma sugestão às autoridades. "Digam-me qualquer coisa se não funcionar", gracejou o músico britânico.

A polícia da Nova Zelândia decidiu seguir a dica do artista e decidiu passar nos altifalantes o tema "You’re Beautiful".

Segundo a CNN, o presidente da Câmara dos Representantes da Nova Zelândia, Trevor Mallard, foi o responsável pela playlist e, entre as canções, colocou anúncios sobre a vacinação contra a COVID-19. "Vamos aceitar a sua oferta generosa. A minha única dúvida é se é justo para os agentes da Polícia da Nova Zelândia, mas acho que eles são capazes de lidar com isso", respondeu Trevor Mallard a James Blunt.

As autoridades locais avançaram ainda que decidiram colocar "uma versão desafinada" de "My Heart Will Go On", de Céline Dion, interpretada pelo humorista Matt Mulholland.