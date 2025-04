Lorde deu ume presente aos fãs nova-iorquinos esta terça-feira, 22 de abril, ao aparecer no Washington Square Park para partilhar o seu novo single "What Was That" — mesmo depois das autoridades terem travado o evento improvisado.

A artista neozelandesa, que se prepara para lançar a nova canção esta sexta-feira, 25 de abril, tinha convocado os seguidores através de uma mensagem de texto. "Encontramo-nos no parque às 19h00", escreveu a cantora.

O convite atraiu uma multidão ao local, mas a reunião acabou por ser interrompida pela polícia por falta de licenças para concertos em espaços públicos. "Estou verdadeiramente surpreendida com a quantidade de pessoas que apareceu! Mas estão a dizer-me que têm de dispersar… Peço imensa desculpa", explicou Lorde nas redes sociais, depois de ser obrigada a cancelar a iniciativa.

Ainda assim, quem decidiu esperar não saiu de mãos a abanar. Já depois do aviso da polícia, Lorde apareceu no parque e dançou ao som do novo tema enquanto este era reproduzido por Dev Hynes (Blood Orange). A atuação não foi ao vivo, mas foi o suficiente para deixar os fãs entusiasmados com a nova fase da carreira da cantora.