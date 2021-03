O segundo parque temático mais visitado do mundo está fechado há quase exatamente um ano, com a mega atração perto de Los Angeles a manter as portas fechadas desde o ano passado, mesmo quando outros resorts da Disney o fizeram em todo o mundo.

"Aqui na Califórnia, somos encorajados pelas tendências positivas que estamos a ver e estamos esperançosos de que elas vão continuar a melhorar e seremos capazes de reabrir os nossos parques ao público com capacidade limitada no final de abril", disse Chapek.

Uma data precisa da reabertura será confirmada "nas próximas semanas", acrescentou.

A declaração durante a assembleia anual de acionistas da Disney está no seguimento do anúncio das autoridades estaduais na semana passada de que os critérios de reabertura de parques temáticos e estádios ao ar livre serão menos rígidos a partir de 1 de abril, já que o pico de casos de coronavírus tem descido.

Os parque temáticos só terão permissão para reabrir se o seu condado ficar abaixo do "nível" mais restritivo de coronavírus do estado e, inicialmente, com 15% da capacidade e apenas para residentes da Califórnia.

Chapek alertou que o Walt Disney World não poderá reabrir no primeiro dia do mês que, devido à demora em para trazer de volta mais de 10.000 funcionários de licença e treiná-los nas medidas de segurança contra a pandemia.

A Disney, juntamente com outras operadoras e autoridades locais, aumentou a pressão sobre as autoridades estatais para permitir reaberturas mais rápidas, depois de a orientação anterior ter indicado que os parques temáticos estariam entre os últimos espaços a reabrir na Califórnia.

A empresa teve de descartar a reabertura planeada para o Walt Disney World em julho do ano passado após uma disputa pública com as autoridades estaduais em relação as diretrizes de segurança. A Disney culpou parcialmente as restrições da Califórnia pela perda de 28.000 empregos em setembro.

Chapek disse que a reabertura seria bem-vinda pela equipa da Disney e "também é uma boa notícia para a comunidade de Anaheim, que depende do Walt Disney World para empregos e negócios gerados pelos visitantes".

Durante a reunião dos acionistas, Chapek anunciou também que o serviço de streaming Disney + ultrapassou a marca de 100 milhões de assinantes, apenas 16 meses depois do seu lançamento.

O crescimento da plataforma superou expectativas e chega em um momento em que os parques, viagens e empresas de cinema da Disney são afetados pela pandemia.

"O nosso negócio direto ao consumidor é a principal prioridade da empresa e a nossa robusta diversidade de conteúdo continuará a alimentar seu crescimento", disse Chapek.