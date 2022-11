Um evento com espetáculos de música, dança e moda vai decorrer a 18 de dezembro no Museu do Oriente, em Lisboa, para dar a conhecer a cultura indiana. Ocorre entre as 16h00 e as 18h00, com entrada gratuita.

Em colaboração com a Isha Artes e a Embaixada da Índia, o evento inclui documentários, espetáculos de música e dança e desfiles de moda, segundo o museu. No "serão indiano", o público terá a oportunidade de experimentar os trajes tradicionais da Índia, e de conhecer os diferentes tipos de tecidos artesanais provenientes das várias regiões do território indiano.