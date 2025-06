O festival Verão in.Str – Festival das Artes e Cultura regressa a Santarém entre 20 de junho e 20 de setembro, com uma programação que inclui mais de 40 eventos, abrangendo música, teatro e cinema, anunciou a organização na terça-feira.

A edição de 2025 arranca na próxima sexta-feira com o espetáculo “Nu Meio – Bailão”, de Filipa Francisco e Bruno Cochat, na Praça Visconde Serra do Pilar.

O espectáculo, que junta dança e teatro e ironiza com humor a relação de um casal português, marca o início de três meses de animação cultural no centro histórico da cidade e em várias freguesias do concelho.

Segundo a nota de imprensa, o festival aposta numa programação “para todos os gostos e idades”, com destaque para o ciclo in.Circo, que traz espetáculos de novo circo e performances visuais, e o in.Tradição, com animação etnográfica itinerante dinamizada pela Fundação Inatel.

No campo do circo, a programação apresenta espetáculos como “Calor”, de Kikolas, inspirado na vida de pessoas em situação de sem-abrigo, e “Drak Flama”, um desfile visual com dragões articulados e efeitos de fogo, da companhia espanhola Teatrapo Producciones.

O ciclo in.Tradição, dinamizado pela Fundação Inatel, leva animação etnográfica itinerante ao centro histórico aos sábados de manhã, com ranchos folclóricos da região de Santarém e de outros pontos do país.

No campo do teatro, a peça “Wenceslau Pinto – Um maestro no Vale de Santarém” presta homenagem ao maestro e compositor que marcou a música portuguesa do século XX, com apresentações em Pernes, Póvoa da Isenta e Vale de Santarém.

A programação cinematográfica decorre às quartas-feiras no Teatro Sá da Bandeira, com filmes como “A Ilha Vermelha”, de Robin Campillo, “Joan Baez – A Cantiga é uma Arma” e “Eraserhead”, de David Lynch. A entrada é gratuita ou com preços simbólicos.

Entre os destaques da programação estão o Festival Rock da Velha, com bandas como Sinistro, Mandra e Etérea, o espetáculo multimédia “NUMB”, que reflete sobre a apatia social, e o concerto de Rita Redshoes com a Banda da Sociedade Filarmónica Alcanedense.

O programa inclui ainda aulas de yoga ao ar livre, exposições, visitas guiadas, concertos e espetáculos de marionetas, com a participação de artistas nacionais e internacionais.

A entrada é gratuita na maioria das atividades, com exceção de alguns eventos com bilheteira.