Arranca esta quinta-feira, dia 21 de janeiro, mais uma edição do concurso Novos Talentos FNAC, "que pretende desencadear uma verdadeira explosão de talento nacional em seis eixos da cultura nacional". "Música, escrita, fotografia, cinema, ilustração e videojogos são as categorias a concurso e o desafio é para todos os apaixonados por uma destas áreas", frisa a organização.

"Apesar das circunstâncias atuais, a FNAC apela a que os portugueses aproveitem este tempo de confinamento da melhor forma e deixem o talento irromper, sem limites para a criatividade. As inscrições são gratuitas e decorrem através da plataforma disponível no site oficial dos Novos Talentos FNAC, até 30 de abril 2021", explica a FNAC em comunicado.

Tal como aconteceu nas edições anteriores, o júri vai premiar um vencedor e destacar duas menções honrosas por categoria. Além dos prémios principais, todos os vencedores irão receber um cheque de 1500 euros oferecido pela Repsol, patrocinador oficial dos Novos Talentos e do FNAC Live desde 2018.

Este ano a FNAC apresenta uma novidade para os amantes de gaming: uma nova categoria dedicada aos videojogos. Para a candidatura é necessária a entrega de uma build do jogo jogável para PC/MAC, um trailer do jogo e ainda três minutos de vídeo de gameplay do mesmo. Os 3 premiados terão os seus projetos integrados nas plataformas de comunicação da FNAC, com a possibilidade de download do videojogo", avança a FNAC - saiba mais aqui.

Já na Música, os concorrentes são convidados a apresentar um tema original, habilitando-se à oportunidade de atuar no festival FNAC LIVE 2021. Os três temas distinguidos vão ainda integrar o disco Novos Talentos FNAC 2021.

Para a categoria Cinema, os participantes têm de enviar uma "curta-metragem de ficção, experimental, híbrido, documentário ou animação com o máximo de oito minutos". As três curtas premiadas serão exibidas publicamente e o vencedor recebe ainda um workshop na Universidade Lusófona.

Na Fotografia é pedido um portfólio de no mínimo 12 fotografias. Os três projetos destacados terão a sua obra exposta nos fóruns FNAC e cada menção honrosa receberá um vale de 500 euros para usar em material FUJIFILM e ainda um voucher de 50 euros para utilizar em toda a oferta formativa do Instituto Português de Fotografia (IPF). No caso do vencedor, este receberá um vale de 1500 euros da FUJIFILM para utilizar em material fotográfico, acompanhamento do IPF durante um ano num projeto fotográfico e ainda um portátil HP Envy 14.

Na categoria de Escrita, "pede-se um conto literário original até 12.000 caracteres (incluindo espaços)". "Os autores destacados verão os seus contos publicados no livro Novos Talentos FNAC 2021, receberão um workshop na Escrever Escrever e também um eReader Kobo Nia. A decisão dos vencedores fica a cargo dos escritores Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso, João Tordo e Conceição Garcia (diretora da Escrever Escrever)", avança a FNAC.

Por último, na Ilustração a candidatura é feita através do envio de três imagens, todas elas originais. "As ilustrações dos três distinguidos, além de expostas nos fóruns FNAC, serão também impressas nos marcadores de livros FNAC. O vencedor receberá também um monitor HP U28 4K. Os lugares do pódio ficarão a cargo do painel de jurados: Leonor Zamith, Bernardo Carvalho, Catarina Sobral e João Fazenda", revela a organização.

Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da FNAC, salienta que "nas últimas edições, o número de inscrições que recebemos foi aumentando de ano para ano". "Para nós é muito importante continuar com esta missão de desafiar jovens talentos a dar vida às suas paixões. Sabemos que ainda há muito talento em Portugal por descobrir e que é em momentos mais complicados como o que agora atravessamos que a arte mais prolifera. Estamos num momento de reinvenção, com as emoções ao rubro, e acreditamos que esta energia se pode materializar em trabalhos muito criativos, inovadores e irreverentes para a edição deste ano2, remata.