A autora foi já distinguida, entre outros prémios, com um Pulitzer, em 2004, por um livro sobre o Gulag, campo de trabalhos forçados para os opositores na ex-União Soviética, e recebeu também a Ordem da Princesa Olga, atribuída pela Ucrânia.

Outro título destacado foi "A Pantera-das-Neves", de Sylvain Tesson, vencedor no ano passado do Prémio Renaudot. Nesta obra, o escritor francês, de 48 anos, propõe "uma viagem através dos locais que a natureza reclamou para si, entre a França e o Tibete".

Em outubro, será publicado o terceiro título da saga de Robert Jordan, "O Dragão Renascido - A Roda do Tempo".

De Ana Cristina Silva, autora vencedora do Prémio Fernando Namora, em 2017, é publicado "Bela", "um romance psicológico envolvente, arrebatador que narra as paixões, os desencontros, os reveses e a força criativa de Florbela Espanca", poetisa que morreu em 1930, quando completou 36 anos.

"Infinito num Junco", de Irene Vallejo, autora espanhola que publica regularmente no jornal "Heraldo de Aragón" e que foi apresentado como "a grande novidade da não-ficção da Bertrand". Este foi "o livro mais vendido em Espanha durante o confinamento".

A obra "narra a viagem pela vida do livro e de todos quanto o preservaram ao longo dos últimos trinta séculos".

No final do ano será publicado "O Instituto", de Stephen King, autor norte-americano reconhecido pelas narrativas de 'suspense', ficção científica e "universos fantásticos".

A personagem do "detetive William Warwick", "um dos grandes legados" do autor britânico Jeffrey Archer, de 80 anos, estreia-se com a publicação de "Quem Não Arrisca", que chega agora a Portugal.

Da canadiana Margaret Atwood, será publicado "Órix e Crex", que "apresenta um mundo novo, habitado por personagens que não deixarão o leitor assim que terminado o último capítulo", promete o grupo editorial.

Na área da não-ficção, a Bertrand conta ainda editar "Buracos Negros", obra com base na intervenção do físico britânico Stephen Hawking (1942-2018), nas palestras Reith da BBC, em 2016.

Outro título previsto é "A China Já Ganhou?", do diplomata cingalês Kishore Mahbubani, já apontado pelo ex-vice-primeiro-ministro português, Paulo Portas, e ex-líder do CDS-PP, como "o melhor livro de geoestratégia publicado em 2020", segundo a Bertrand.

De autoria do subdiretor de Informação da TVI, Pedro Pinto, vai ser publicado o volume "Conversas Globais", referenciado como "uma abordagem ao futuro da economia global por alguns dos maiores pensadores do panorama político e económico nacionais", escreve a Bertrand.

Até ao final do ano, a Bertrand conta publicar "Eneida", de Virgílio, autor latino que viveu entre 79 e 19 antes de Cristo, numa tradução de Luís M. G. Cerqueira, Cristina Abranches Guerreiro e Ana Alexandra Alves de Sousa, e ainda "Uma Luz ao Longe", de Aquilino Ribeiro (1885-1963), e "Contos de Grimm para Todas as Idades", do britânico Philip Pullman, autor da saga literária "His Dark Materials".

Também prevista, na área da não-ficção, pela Bertrand, está a edição de "Adolfo Kaminsky: O Falsificador", de autoria de Sarah Kaminsky, filha do antigo combatente da ocupação nazi, em França, durante a II Guerra Mundial (1939-1945).

Adolfo Kaminsky, de 94 anos, atualmente a viver na Argentina, fez parte da Resistência Francesa, tendo-se especializado na falsificação de documentos de identificação, durante o conflito, o que terá salvado a vida de mais de 14.000 judeus.

Outros títulos a publicar são "Estratégia", de Adriano Freire, presidente do STRAT&EGOS Institute, "Mulheres sem Medo: 150 anos de luta pela liberdade, igualdade, sororidade", de Marta Breen e Jenny Jordahl, e "O Inocente", de John Grisham, que se baseia na história real de um homem que foi injustamente acusado de assassinar uma empregada de mesa.