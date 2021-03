"Na sequência do Estado de Emergência decretado pelo Governo, que prevê o confinamento geral e por consequência, o encerramento das atividades culturais", a Everything is New e a PEV Entertainment, em conjunto com os artistas, decidiram adiar os concertos de Aurea, Camané & Mário Laginha, Rui Veloso, The Gift, Xutos & Pontapés e David Carreira.

Em comunicado, a promotoras avançam ainda que os The Black Mamba se juntam à programação, com um concerto marcado para o dia 8 de maio no Campo Pequeno, em Lisboa, e a 28 de maio no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Já os espetáculos do Mishlawi no Porto e em Lisboa foram cancelados devido "ao artista se encontrar fora do país, por motivos profissionais".

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para as novas datas (não será́ necessário proceder à troca dos bilhetes).

NOVAS DATAS:

- Aurea: dia 22 de abril no Campo Pequeno, às 20h00;

- Camané e Mário Laginha: dia 23 de abril no Campo Pequeno, às 20h00;

- Rui Veloso: dia 23 de abril no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, às 20h00;

- Camané e Mário Laginha: dia 29 de abril no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, às 20h00;

- The Gift: dia 7 de maio no Campo Pequeno, às 20h00;

- Xutos & Pontapés: dia 14 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, às 20h00;

- David Carreira: dia 14 de maio no Campo Pequeno, às 20h00

- David Carreira: dia 15 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, às 20h00;