Os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Évora recriaram recentemente várias capas de álbuns. A sessão fotográfica foi partilhada nas redes sociais e os elogios à iniciativa têm-se multiplicado.

As capas de "Mulheres", de Carolina Deslandes, "Thriller", de Michael Jackson, e "Grandes Êxitos", de Rui Veloso, foram algumas das imagens recriadas e partilhadas no Facebook.

Veja as imagens:

Na sua conta no Instagram, Carolina Deslandes partilhou a imagem. "Isto chegou-me pelo Instagram e eu não tenho como explicar a beleza desta imagem. A Santa Casa de Évora, fez este trabalho de recriar capas de discos portugueses com alguns idosos e este foi o resultado do 'Mulher0. Para além de achar a iniciativa inacreditável, não vos sei dizer a vontade que tenho de tornar esta capa a capa oficial. Obrigada. Que honra", escreveu a cantora nas redes sociais.