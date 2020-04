A iniciativa "One World: Together at Home", promovida pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), juntou vários artistas.

VEJA OU REVEJA O FESTIVAL:

Na noite de sábado para domingo, o mundo juntou-se através da música e os ecrãs das televisões, dos computadores, smartphones e tablets foram a primeira fila de um grande palco que recebeu dezenas de pequenos concertos. A iniciativa "One World: Together at Home", promovida pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), contou com a participação de vários artistas e foi acompanhada por milhões de espectadores em todo o mundo.

A iniciativa, uma ideia de Lady Gaga, foi transmitidas nas redes sociais e em vários canais de televisão e estações de rádio de todo o mundo - em Portugal, TVI, MTV e Rádio Comercial transmitiram em direto o espetáculo que arrancou à uma da manhã.

Antes do arranque do "One World: Together at Home", durante seis horas, foi exibido nas redes sociais um evento que precedeu o festival. O direto arrancou às 19h00 com imagens de todo o mundo. A atriz Jameela Jamil foi a primeira anfitriã, agradecendo a todos os profissionais de saúde que têm estado na frente do combate à COVI-19.