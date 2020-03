"Numa altura em que o mundo mudou dramaticamente e de um dia para o outro, todos precisamos de conselhos, ajuda, apontamentos e possíveis soluções para enfrentarmos a pandemia da Covid-19. Sabendo da extraordinária importância que as opiniões de profissionais de áreas tão distintas que vão do jornalismo às artes, com maior ênfase nos profissionais de saúde mental, a equipa do Festival Mental propõe uma breve conversa diária que pode ajudar a esclarecer o que está em causa, para quem está em casa", lê-se num comunicado hoje divulgado.

As M-Talks 4ALL, "conversas com um convidado diário com o único objetivo de ajudar o próximo a ultrapassar este momento menos bom", já estão já online no canal do Mental no YouTube em https://www.youtube.com/FestivalMental".

O primeiro convidado foi o jornalista Paulo Dentinho e, para os próximos dias, já estão agendadas conversas com o radialista Fernando Alvim, o músico e produtor Moullinex, o enfermeiro de saúde mental André Maravilha, a psicóloga Maria João Barros e o diretor do Congresso do Medo, Paulo Vieira de Castro.

O Festival Mental, através de uma série de eventos integrados que incluem cinema, música, dança, teatro, artes plásticas, literatura e conversas temáticas, "pretende ajudar a combater o estigma e iliteracia que ainda persistem na sociedade no que diz respeito à saúde mental".

Mais informações sobre o COVID-19.