A contagem decrescente para a cerimónia dos os E! People Choice Awards 2020 já começou. A entrega dos galardões está marcada para o dia 15 de novembro e as votações já se encontraram abertas.

Este ano, os prémios contam com duas categorias nacionais: a Inspiring Person of the Year e a Social Star Portugal 2020. O canal já tinha confirmado que Bruno Nogueira foi o vencedor da primeira categoria e esta semana revelou os nomes que estão na corrida pelo galardão de estrela nacional.

Angie Costa, Carolina Loureiro, Guillaume Lalung, Helena Coelho, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Raquel Strada e Soraia Tavares são os oito nomeado na categoria Social Star Portugal 2020.

"O prémio de Social Star Portugal 2020 procura reconhecer uma personalidade nacional que se tenha destacado, no último ano, pela sua presença, relevância e/ou trabalho no mundo digital. Este é um prémio cujo resultado é decidido pelo público, sendo que o período de votações tem início hoje e decorre até ao próximo dia 23 de outubro", explica a organização.

Pode votar aqui.