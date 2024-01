José Bacelar, da equipa de António Zambujo, foi o grande vencedor da edição de 2023 do "The Voice Portugal". A gala final do programa de talentos da RTP1 decorreu este domingo, dia 7 de janeiro.

Na emissão, Sara Correia e Raquel Tavares juntaram-se em palco para um dueto. "Sara Correia e Raquel Tavares cantaram um fado corrido, na Gala Final do 'The Voice Portugal 2023'", resume a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui a atuação.

O troféu da edição de 2023 foi disputado por cinco concorrentes.

Sara Correia chega à final com Mafalda Vasques. Já Manuel Antunes foi o concorrente da equipa de Sónia Tavares e Guilherme Baptista concorreu com Fernando Daniel.

António Zambujo contou com dois finalistas - José Bacelar e Maria João Soares.