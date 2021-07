Jenny Han, Soman Chainani, Miguelanxo Prado, Paco Roca e Peter Van Dongen são as primeiras confirmações de Banda Desenhada e Literatura para a sétima edição da Comic Con Portugal.

O evento decorre de 9 a 12 de dezembro no Parque das Nações, em Lisboa, e terá como tema "A New Hope".

"Com um grande reconhecimento internacional nas suas áreas, estes convidados destacam-se por várias obras de sucesso, tops de vendas e alguns fenómenos mundiais, como o caso da série A Todos os Rapazes que Amei, adaptada para a Netflix, escrita pela autora norte-americana Jenny Han ou a saga de estreia de Soman Chainani, The School for Good and Evil, que vendeu mais de 3 milhões de cópias, foi traduzida para 30 idiomas em 6 continentes e dará origem, em 2022, a um dos mais esperados filmes da Netflix, protagonizado por Charlize Theron e Laurence Fishburne", assinala a Comic Con Portugal em comunicado.

Os bilhetes para a edição deste ano já estão disponíveis no site oficial do evento em Comic Con Portugal, nas modalidades de Bilhete Diário e Passe Geral (para os 4 dias).

Os primeiros confirmados

Jenny Han é uma autora norte-americana de ficção para jovens. Ficou conhecida por escrever a série "A Todos os Rapazes que Amei", adaptada para a Netflix, e a trilogia "Verão", iniciada com "O Verão em que me Apaixonei". A sequela de "A Todos os Rapazes que Amei", "P.S. Ainda te Amo", ganhou o Prémio Americano Ásia/Pacífico de Literatura para Jovens Adultos 2015-2016. "Agora e Para Sempre" é o terceiro romance da saga.

O escritor e cineasta best-seller do New York Times Soman Chainani começou a sua carreira como argumentista e realizador, com os seus filmes exibidos em mais de 150 festivais de cinema em todo o mundo. Em 2013 lançou o seu primeiro romance, "The School for Good and Evil", que deu origem a uma saga em seis volumes. Foi indicado para o Prémio Waterstone de Literatura Infantil, foi nomeado para o Out100 e também recebeu o galardão Shasha Grant e o Sun Valley Writer’s Fellowship, ambos para escritores emergentes. A saga de estreia de Soman Chainani, "The School for Good and Evil", vendeu mais de 3 milhões de cópias, foi traduzida para 30 idiomas em seis continentes e dará origem, em 2022, a um dos mais esperados filmes da Netflix, protagonizado por Charlize Theron e Laurence Fishburne.

Com 39 anos de carreira, o espanhol Miguelanxo Prado, talento assíduo da Comic Con Portugal, trabalha como pintor, ilustrador, guionista, ilustrador de imprensa e principalmente, autor de banda desenhada. Entre as suas obras destacam-se títulos como "Traço de Giz", "Quotidiano Delirante", "Tangências" ou "Ardalén". Em 2013 ganhou o Prémio Nacional del Cómic, outorgado pelo Ministério da Cultura de Espanha, pela sua obra "Ardalén". Miguelanxo Prado colaborou com escritores como Laura Esquivel ("A Lei do Amor") ou Neil Gaiman ("Noites sem Fim"). No campo audiovisual, entre outras obras, é o criador de personagens e diretor de estilo da série de animação "Men in Black" e criador e realizador do filme de animação "De Profundis", em colaboração com o músico Nani García. O seu trabalho mais recente, "O Pacto da Letargia", despertou, no ano passado, a curiosidade de editores portugueses e foi lançado em Portugal pela Ala dos Livros.

Paco Roca é um ilustrador, guionista e autor de banda desenhada. Nasceu em Valência, em 1969, estudou Belas Artes, trabalhando por pouco tempo em publicidade, antes de abrir o seu próprio estúdio de ilustração. O seu trabalho é amplamente elogiado pela crítica e tem sido publicado com sucesso em vários países. "Rugas", um dos seus trabalhos mais reconhecidos pelo público, foi adaptado para o cinema em 2012, onde conquistou dois prémios Goya, incluindo um para Paco Roca pela adaptação da sua obra. As suas ilustrações são publicadas em importantes jornais espanhóis como o Babelia e o El País.

Nascido em 1966, Peter van Dongen é um ilustrador e autor de Graphic Novels holandês. Foi vencedor do prémio Dutch Stripschap pelas suas obras, "Muizentheater" e "Rampokan", e é bastante aclamado pela utilização do estilo de desenho “Ligne Claire” (linha fina), seguindo a tradição de Hergé e E.P. Jacobs. Em 2017, Van Dongen trabalhou com Teun Berserik nos álbuns 25 e 26 da série "As Aventuras de Blake e Mortimer", originalmente desenhada por E.P. Jacobs. Em 2018, a Aire Libre publicou a coleção completa de Rampokan, e em 2020, a Europe Comics voltou a publicar a tradução para inglês desse trabalho.