O festival de dois dias, denominado por “231 Fest”, tem previstas diversas atividades nomeadamente a ‘masterclasse’ de ‘Hip Hop’ por Bárbara Duarte, a prova de orientação adaptada a diversos espaços de animação, além de touro mecânico, ‘karts’ e prova de obstáculos, informou o Município da Mealhada, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O evento conta também com uma área de “street food’ (comida de rua) e um concurso ’tiktok’ dinamizado pela rede social ‘Instagram’ da Zona 231.

No dia 22, o cabeça de cartaz é Putzgrilla, atuando também os DJ PH, Rheitor, Braulio e João Maçãs.

No dia seguinte (sábado), atua Lon3r Johny e Andy Scotch e em seguida os DJ Quântico, Rupture, Moniz, DJS White Beatz e Alfa Project DJS.

A iniciativa “231 Fest” foi criada pelos jovens do Município da Mealhada, do distrito de Aveiro.

“Depois de mais de um mês de conversas com a juventude de todo o concelho, com a equipa da juventude da autarquia a ir aos cafés de vilas, de aldeias, para auscultar os interesses e propostas de atividades ou ações a desenvolver para a juventude, o projeto denominado Zona 231 ganhou força e passa do plano das ideias para a prática”, sublinhou o município na nota.

O músico Andy Scotch e a bailarina Bárbara Duarte são os embaixadores do festival.

“A força da juventude está na forma como se envolveu neste novo desafio. Já estão a fazer acontecer e a fazê-lo muito bem. Ganham experiência, diversão e a vontade de fazer a diferença aqui. Ainda só estamos a começar e já estamos a ser bombardeados com novas propostas. Os jovens do concelho sabem bem o que querem, basta-nos dar-lhes autonomia e a magia acontece”, disse, citado na nota de imprensa, o vereador com o pelouro da Juventude, Hugo Silva.

“Julgo que estamos a conseguir uma atividade cultural eclética e transversal. Temos atividades para famílias, para as nossas associações, como foi o caso da Feira de Artesanato e Gastronomia, temos agora este festival que é muito direcionado para a juventude e teremos outras propostas para novos públicos, como o Meajazz, em setembro, ou o festival de canto lírico que realizaremos no final de julho”, disse o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.

O autarca adiantou ainda que a Câmara procura com esta diversidade ter propostas para os munícipes e para atrair visitantes, e por isso, optou-se por desenvolver “as atividades de animação cultural em diversos locais” do Município de modo que “esta abrangência fosse não só etária como geográfica”.