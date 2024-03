Os cantores Bispo e Van Zee são os cabeças de cartaz do 231 Fest - Festival da Juventude da Mealhada, que vai decorrer entre 3 e 4 de maio, na Quinta do Murtal, anunciou hoje a Câmara Municipal.

No arranque do festival, o destaque é para Bispo, autor de “Lembrei-me” e “NÓS2” e que já pisou os palcos do Sudoeste e do Altice Arena, num dia em que ainda atua na Quinta do Murtal DJ Fifty, afirmou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No segundo e último dia do 231 Fest, o cabeça de cartaz é Van Zee, jovem artista de 21 anos, que se estreou em 2020 e que lançou no final de 2023 o seu mais recente álbum “do.mar”.

“O programa [do festival] é complementado com atuações de diversos talentos”, como o rapper Andy Scoth, Vaskiiito, BULY35 e Shad, juntando-se ainda atuações de DJ, referiu a autarquia.

Segundo a nota de imprensa, a música “é o ponto central do festival”, mas, na base do evento, está o espaço “Juventude Zona 231, criado para dar voz aos jovens do concelho em diversas áreas, do ambiente aos direitos humanos e voluntariado, promovendo uma cidadania ativa”.

“Os jovens são chamados a participarem ativamente nas diversas iniciativas dinamizadas pela equipa de Juventude da Câmara Municipal, participando numa lógica de codecisores e voluntários”, explicou.

Na sua 3.ª edição, o 231 Fest terá, pela primeira vez, entradas pagas, com o bilhete geral a custar entre cinco e sete euros.

O festival decorre na Quinta do Murtal, um espaço verde junto ao centro da cidade da Mealhada (distrito de Aveiro) que é propriedade do município.

“É um orgulho ver este festival de pé, realizado para e com os jovens. É um orgulho ver os jovens a envolverem-se e a criarem algo tão significativo”, afirmou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, citado na nota de imprensa.