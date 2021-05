O Quarteto de Cordas Atlântico da Orquestra Clássica da Madeira dá, no sábado, um concerto na Assembleia Legislativa da região, no Funchal, com um programa que inclui obras de Mozart, Karl Jenkins, Ennio Morricone e Scott Joplin, foi hoje anunciado.

“Alegria, por podermos mais uma vez estar em palco exercendo a nossa profissão com dedicação e direcionada ao nosso público, e gratidão, pela capacidade e responsabilidade que nos foi atribuída para que com este grupo extraordinário de músicos que compõem a Orquestra Clássica da Madeira, possamos ter uma temporada, numa atividade contínua na nossa região”, realça o diretor artístico da Orquestra Clássica, Norberto Gomes. O quarteto é constituído por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira: Natacha Guimarães e Joana Costa (violinos), Marta Moreira (viola de arco) e Jaime Dias (violoncelo). O acesso ao concerto é feito mediante marcação para geral.ansa@gmail.com. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram