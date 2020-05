A BBC Radio One desafiou várias artistas a darem pequenas aulas de música online. Na rubrica, os músicos ensinam aos fãs como tocar um dos seus temas.

Niall Horan, Sigrid, as HAIM, Easy Life e The Big Moon foram os primeiros artistas que aceitaram o convite lançado pela rádio britânica. Os vídeos podem ser vistos no canal de Youtube da BBC Radio One.

Veja os vídeos:

Niall Horan

Sigrid

HAIM

Easy Life

The Big Moon