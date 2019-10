O festival promove também concertos do britânico Nitin Sawhney no Porto, Lisboa e Coimbra, que vai revisitar "um dos maiores clássicos da modernidade britânica, "Beyond Skin", álbum associado ao downtempo que o artista lançou em 1999, salienta a organização.

Na 10.ª edição do festival, o músico Kyle Eastwood, filho do ator e realizador Clint Eastwood, atua em quatro palcos do Misty Fest (Coimbra, Espinho, Porto e Estoril), apresentando um repertório em torno de músicas de filmes, como o "Gran Torino", que o seu pai dirigiu, ou o "Expresso da Meia Noite" e "Taxi Driver".

A cantora e compositora brasileira Maria Gadú volta a Portugal a partir do Misty Fest, no âmbito da tour "Pelle", em que se apresenta em palco apenas com "guitarra e violão", com concertos em Lisboa, Coimbra e Porto.

No festival, participam também Maria de Medeiros e Legendary Tigerman, com atuações em Leiria, Ílhavo, Lisboa e Santarém, concerto que encerra o Misty Fest no dia 30 de novembro.

Pelo festival, passam ainda nomes como a cantora portuense Maria Mendes, os espanhóis Travis Birds ou o projeto que junta a fadista Lina e Raül Refree, compositor espanhol que assinou a produção do primeiro álbum da cantora catalã Rosalía.