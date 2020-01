Honey Dijon, Loco Dice, Hessle Audio, Fjaak e Cobblestone Jazz – os dois últimos em formato ‘live’, tal como Modeselektor – completam a primeira remessa de artistas anunciados para a comemoração dos 15 anos de festival, numa recuperação de “algumas das atuações mais emblemáticas” ao longo desse tempo.

O festival mantém-se no Forte Santiago da Barra, que no ano passado recebeu artistas como Underworld, Jeff Mills, Amelie Lens, Maceo Plex, Kink, Richie Hawtin ou Pan-Pot, esperando receber 10 mil pessoas por dia.

The Black Madonna, nome artístico de Marea Stamper, foi escolhida como DJ do ano em 2016 pela revista Mixmag e considerada pelo New York Times como um dos DJ mais entusiasmantes do mundo.