As DJ Charlotte de Witte e Nina Kraviz e o músico Goldie, em formato DJ set, estão entre as primeiras confirmações do 18.º NEOPOP Festival, que acontece em agosto em Viana do Castelo, anunciou a organização na terça-feira.

O festival, dedicado à eletrónica, regressa ao Forte de Santiago da Barra nos dias 7, 8 e 9 de agosto, desta vez sob o mote “Interplanetary Dance Music” (Música de Dança Interplanetária, em português), “juntando artistas consagrados e nomes emergentes, numa experiência única e envolvente de música e arte visual”, segundo a organização, num comunicado hoje divulgado.

A lista de primeiras confirmações também inclui Ben Klock, Dax J, BIIA, Colin Benders, Lady Starlight, Sterac, Salbany, Aurora Halal, MARRØN, Lake Haze e ZenGxrl, além de Charlotte de Witte, Nina Kraviz e Goldie.

A organização anunciou ainda “dois B2B [Back to Back] inéditos”: Joseph Capriati e Freddy K; Lewis Fautzi e The Advent.

As atuações dividem-se em dois palcos, cuja cenografia estará a cargo do coletivo DubLab.

O preço dos passes para os três dias de festival começa nos 105 euros.