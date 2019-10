Os Dealema regressam este sábado ao Hard Club, no Porto, para um concerto com banda, no qual vai estar à venda a reedição do disco de estreia do coletivo, que já começou o ‘brainstorming’ para novo álbum.

O primeiro concerto com banda, em dezembro do ano passado, no Pérola Negra, esgotou, deixando à porta aqueles que não chegaram a tempo para comprar bilhete e, desde aí, a banda tentou compensar com uma data na “mítica sala que é o Hard Club”, disse, em entrevista à Lusa, Mundo Segundo.

“Decidimos acrescentar alguns temas ao repertório e levar alguns convidados para o tornar ainda mais especial. É uma responsabilidade maior quando jogas ‘em casa’, as pessoas já te viram um monte de vezes. Não há o fator-surpresa como quando vais a outra parte do país, em que as pessoas te veem de três em três anos. Sei que muitas pessoas vão assistir pela primeira a Dealema com banda”, revelou.

A reedição de “Dealema”, de 2003, era algo que a banda já queria fazer há algum tempo, agora com ajuda da editora Valentim de Carvalho, depois de o álbum estar esgotado há muitos anos, sendo uma peça de coleção que é vendida em plataformas ‘online’ por preços exorbitantes, como contou o músico.