Depois de um ano intenso com o lançamento do disco "V.H.S (Vol 1)" e concertos de norte a sul, incluindo a estreia na MEO Arena, em Lisboa, e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, Fernando Daniel decidiu abrandar o ritmo para se dedicar ainda mais à música.

No início do ano, o cantor tomou a decisão de adiar o lançamento do novo álbum e a notícia gerou algum burburinho e especulação - ao contrário do que foi avançado em algumas manchetes, Fernando Daniel está 100% dedicado à música e sem ideias de parar. "Fiz o comunicado porque era uma coisa que já estava a sentir há vários meses. Sentia-me cansado, pressionado, com vontade de abrandar, só que não o podia fazer durante a digressão, estava cheio de trabalho. O estúdio, a digressão, fiz alguns anúncios, programas de televisão, ser pai, ser noivo... muita coisa a acontecer. Até ser trolha para preparar a escola... Eu gosto de estar envolvido em tudo. Tudo desgasta. E, por exemplo, agosto tem 31 dias e tive 21 concertos. Mal fui a casa e senti que tinha pouco tempo para aproveitar com a minha família e senti esta pressão de ter sempre o tempo contado", lembra.

"Atenção, sou muito feliz e se há sítio onde sou feliz, é no palco. Mas, ao mesmo tempo, quando terminava um concerto, sentia uma pressão e sentia que não estava a conseguir saborear porque já estava a pensar no amanhã", revela o cantor em entrevista ao SAPO Mag.

"Mas também é sinal que as pessoas me querem ouvir - se tens muitos concertos, é sinal que há marcações, que as pessoas querem que isso aconteça, etc. Eu já estava a sentir isso há algum tempo, já estava a sentir que tinha que abrandar... só que sentia que tinha de ser fiel com as pessoas que me acompanham e, acima de tudo, com os meus fãs. E tinha-lhes garantido que ia lançar um disco no primeiro trimestre do ano, até março. Quando fiz esse comunicado, estávamos em meados de fevereiro e eu não queria que as pessoas ficassem à espera de alguma coisa, ou até mesmo que me começassem a pressionar", explica Fernando Daniel.

"Vou deixar de querer andar a 100%, vou abrandar bocadinho"

Para "aprender a não sentir tanta pressão", o artista contou "com a ajuda de profissionais" e mudou o seu estilo de vida. "Comecei a fazer desporto, a falar com a minha equipa, a abrir-me mais com as pessoas também... a escolher mais as pessoas a quem devo contar as minhas coisas. Ou seja, criar uma bolha um bocadinho mais restrita, porque de repente são demasiadas opiniões, de demasiadas pessoas, e são só opiniões que depois me confundem. Então, comecei a tentar ser mais seletivo e mais restrito. E depois, senti que, 'ok, estou a chegar a um ponto, estou a chegar ao final, a meados do mês, não vai sair o disco, eu já sei que não vai sair o disco há muito tempo, tenho que ser honesto com as pessoas que me acompanham'", conta.

"Vou apenas abrandar e disse isso no post. Simplesmente vou deixar de marcar tantas coisas para ter bocadinho de tempo para preparar outras. Vou deixar de querer andar a 100%, vou querer abrandar bocadinho, aproveitar também todas estas coisas que me têm acontecido", sublinha Fernando Daniel. "Há pessoas que fazem esforços incríveis para sair de casa e nós, às vezes, nem sequer temos tempo para falar com as pessoas em condições, porque é sair de concerto, tirar aquelas fotos da praxe, e sem tempo para dizer: 'então, como é que está? Gostou? O que é que não gosta?'. Isso tudo interessa-me. Nós estávamos a comentar que eu não parava um bocadinho para criar esses laços. E acho que vamos tentar mudar isso este ano, tanto é que limitei um pouco [a agenda] - não estamos a fazer nenhum barramento em número de concerto, mas quando chegar a um certo ponto, temos de parar e pensar: 'ok, para o ano há mais concertos, há mais câmaras, há mais festas, vamos aqui com calma, vamos conhecer as pessoas, vamos ajudar as pessoas'", explica.

"Quero mostrar às pessoas que consigo fazer coisas diferentes"

Ao SAPO Mag, Fernando Daniel explica que tem tentado fazer o "que lhe apetece", em termos musicais. "Juntamente com as pessoas com quem habitualmente trabalho temos explorado outros tipos de sonoridades. No comunicado que fiz, disse que não queria - passando a expressão - 'dar arroz todos os dias às pessoas', queria mostrar às pessoas que conseguia fazer mais coisas, que o Fernando Daniel não era só 'Voltas', não eram apenas músicas daquelas em que o 'Fernando Daniel vai lá para cima e canta mais alto, e que pronto'. Quero mostrar às pessoas que consigo fazer coisas diferentes, com intensidades diferentes, com estilos diferentes. E este disco, aliás, este single 'Dois', vem mostrar um bocadinho um lado mais natural, um lado mais acústico. Tenho feito músicas mais acústicas também... Por exemplo, enquanto que nos outros discos, o piano e os sintetizadores foram o elemento fundamental das canções ou o instrumento principal na parte das canções, neste que tenho feito agora, são as guitarras acústicas", conta.

Até ao final do ano, o músico promete lançar um novo disco, mas não necessariamente o sucessor de "V.H.S (Vol 1)". "O 'V.H.S (Vol 1)' é um disco com uma imagem muito mais retro, mais vintage. Este disco que aí vem - ainda estou na dúvida se lhe vou chamar 'VHS - Volume 2'... estou já a dar um spoiler. Ou seja, o 'volume 2' não tem de vir exatamente a seguir volume 1, ou seja, obviamente tem, mas não... Ou seja, como é que eu posso explicar isto? O volume dois pode vir a sair só daqui a cinco anos", explica Fernando Daniel, acrescentando que poderá lançar "outras coisas pelo meio, com outros estilos".

"O nome do novo disco é uma incógnita"

Mas, para já, o álbum que o artista vai lançar no final do ano, "em outubro ou novembro", ainda "é um mistério": "Se as coisas continuarem a correr bem como estão a correr, se eu continuar a ter este tempo para pensar, para fazer as coisas com calma, sem pressões, presumo que até novembro, talvez, outubro, novembro, possa vir o disco. O nome do novo disco é uma incógnita, pode ser 'VHS - Volume 2' ou pode ser outra coisa qualquer".

Para o novo álbum, Fernando Daniel quer gravar dez novas canções. "Tenho feito várias músicas, para teres uma ideia, neste momento, tenho 20 músicas e eu só quero usar 10, não quer dizer que manda as outras 10 fora, não. Podem ficar na gaveta porque ainda há muitas coisas que quero explorar", frisa.

Um dos temas é "Dois", lançado em março e que soma mais de 170 mil reproduções no Spotify. "É uma música romântica, é uma música de desamor que estamos a tentar que volte a ser amor. Inspirei em coisas que aconteceram no passado... não é uma música autobiográfica, mas inspirei-me em situações da minha vida, por exemplo, com a Sara, quando nós começamos a nossa relação, éramos novos e não sabíamos bem se queríamos ter uma relação ou não", confessa.

"Até pode ser só EP, não sei. Sei que estou a gostar de fazer músicas com mais calma, sem pressão de ter disco, até porque tenho sentido isso nas sessões de composição. E porquê? Porque, muitas das vezes, acontece estar numa sessão de composição, começar a compor, acabar a canção e eu peço para me mandarem a canção porque quero mostrar à editora, quero só perceber quais são os planos, se isso entra, se não entra, o que é que eles acham, quero ouvir a opinião deles. Mas não tenho que mostrar logo, ou seja, faço a canção, viro-me para o produtor e digo: 'trabalha a canção da forma que quiseres, tens tempo para mandar, porque isso não tem que sair amanhã, não tem que ir já para o álbum, não tem que já ser masterizado, estamos com calma. Daí eu ter agora 20 músicas e ter o tempo do mundo para fazer outras 20", confessa.

A trabalhar nas canções com mais tempo, Fernando Daniel conta também que a sua forma de compor mudou. "Há coisas que escrevo hoje em dia, que se calhar há uns tempos dizia: 'não vou escrever assim, que fatela'. E agora escrevo porque, se calhar, na altura não tinha a maturidade ainda para perceber que isso também é uma escrita que se aceita, é uma escrita como às outras. Sempre fui muito compositor com uma escrita mais vaga. Quando digo vaga, não gosto muito de dar detalhes nas coisas que fazia. Agora estou a escrever bocadinho de forma mais storytelling, ou seja, vou mais aos pormenores, classifico as coisas, atribuo adjetivos às coisas, e se calhar, isso priva as pessoas de criar uma narrativa própria, quando estão a ouvir a canção", explica.

Antes do verão e do concerto no Rock in Rio Lisboa, a 16 de junho, Fernando Daniel promete revelar mais im single. "Tenho uma canção que é muito de verão, acho que tem a vibe certa para a multidão cantar no Rock in Rio. Já tinha esta canção no verão passado e pensei: 'não vou lançar agora porque estou em concerto, já tenho músicas a sair... mas não vou deixar passar deste verão. Em princípio, vai sair ainda outra música nova", revela o músico ao SAPO Mag.

Em breve, o músico vai também editar uma versão de "The Winner Takes It All", dos ABBA, com Drenchill, o artista nacional mais ouvido no Spotify em todo o mundo.

"Já temos gravação, já temos tudo, está a giro. Não é uma coisa que eu pensasse: 'Olha, quero fazer'. Mas quando surgiu o convite, aceitei experimentar. Estávamos lá os dois em estúdio e gostei muito da experiência. Não me estava a ver a fazer aquilo e de repente, 'okay, é fixe'. Não me vejo a fazer aquilo de forma regular - não me vejo a fazer músicas com DJs, mas acho que ficou uma coisa muito gira.