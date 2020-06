Devido a restrições da autarquia portuense, o espetáculo Deixem o Pimba em Paz de 23 de junho foi reagendado para 25 de junho, às 21h00, avança o Público.

Uma das medidas da Câmara do Porto para os festejos da noite de São João impõe o encerramento temporário das salas de espectáculo portuenses, que passarão a estar fechadas entre as 19h00 do dia 23 de junho e as 8h00 do dia 24.

Os bilhetes disponibilizados para o espectáculo Deixem o Pimba em Paz de 23 de junho já se encontravam esgotados e a produtora tinha anunciado posteriormente um novo espectáculo para o dia 24, que também já esgotou.