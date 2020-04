"Deixem o Pimba em Paz" já correu o país de norte a sul e agora é possível ouvir os temas do espetáculo no Spotify. O projeto de Bruno Nogueira e de Manuela Azevedo, dos Clã, propõe-se a "dar outra vida" às canções "pimba". Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais também fazem parte do projeto.

Esta sexta-feira, dia 24 de abril, o disco de "Deixem o Pimba em Paz" chegou aos serviços de streaming de música.

No espetáculo, humorista e os músicos "fizeram arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis". "Na Minha Cama Com Ela", "Comunhão de Bens", "Porque Não Tem Talo o Nabo", "Garagem da Vizinha", "24 Rosas", "Não És Homem para Mim" e a "Cabritinha" são alguns dos temas que fazem parte do alinhamento.