A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou ainda que será necessário assegurar reservas de estacionamento em várias artérias e aconselhou a deslocação em transportes públicos, embora tenha admitido que também a circulação em transportes coletivos será “fortemente condicionada”.

A abertura das portas ao público está prevista para as 17h00 de quinta-feira, mas a PSP começará mais cedo a fiscalizar o estacionamento e a circulação automóvel.

O trânsito estará condicionado na Avenida Machado Santos (do lado do estádio) entre as 8h00 de quarta-feira e as 24h00 de quinta-feira e em várias artérias convergentes com esta via a partir das 16h00 de quinta-feira até à 1h00 de sexta-feira.

A Avenida Eusébio da Silva Ferreira (acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar) e a Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) terão um “forte condicionamento” a partir das 16h00 de quinta-feira, podendo haver corte total de trânsito antes do final do concerto até à 1h00 de sexta-feira.

Na Praça Cosme Damião (Parque de Estacionamento “EMEL”) o condicionamento será a partir das 16h00 de quinta-feira, podendo haver corte de trânsito antes do final do concerto até às 2h00 de sexta-feira, e na Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) está previsto o corte do trânsito antes do final do concerto até ao escoamento total do público.

Quanto aos locais de estacionamento condicionado, a PSP informou que será necessária reserva de estacionamento em várias artérias, nomeadamente na Avenida Machado Santos (do lado do estádio) e no impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras), desde as 16h00 de quarta-feira até às 24h00 de quinta-feira.

Na mesma Avenida Machado Santos, mas do lado oposto ao estádio, estão disponíveis 40 lugares de estacionamento para mobilidade reduzida desde as 16h00 de quarta-feira até às 24h00 de quinta-feira.

Na Praça Cosme Damião/Parque da “EMEL”, o estacionamento estará condicionado desde as 08:00 de quarta-feira até às 24:00 do dia do concerto.

A PSP aconselhou a deslocação dos espetadores com antecedência, tendo em conta a realização de procedimentos de segurança à entrada, e que devem evitar levar malas e mochilas para o interior do estádio.

Aconselhou ainda que os cidadãos que se desloquem em viaturas próprias sigam as indicações da PSP para estacionamento nos parques destinados aos espetadores do concerto.