No Museu Nacional de Arte Antiga, igualmente em Lisboa, está prevista a inauguração e apresentação do ecrã interativo "Ver de perto. Painéis de São Vicente", às 16:00.

No Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, às 21:30, vai ser apresentado o catálogo da exposição “Júlio Resende. A Palavra e a Mão”, a que se seguirá uma visita à mostra, pela comissária científica, Laura Castro.

Já o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, vai acolher, às 16:30, a apresentação pública da predela de altar inédita do pintor Francisco João.

No Entroncamento, o Museu Nacional Ferroviário celebra o 4.º aniversário e vai promover uma série de atividades, desde uma conversa sobre as diferentes profissões na ferrovia a visitas temáticas e um concerto.

No Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, por seu lado, as iniciativas começam às 11:00 com a apresentação da nova proposta expositiva do piso 1, havendo ao longo do dia e da noite concertos e várias visitas orientadas.

Em Lisboa, no Museu Nacional dos Coches, decorrem hoje, pelas 11:00, visitas acompanhadas às reservas/oficina de conservação, um espaço com cerca de 8.000 bens culturais divididos por núcleos como a arte equestre, a equipagem da Casa Real e a atrelagem.

Ali as peças estão organizadas e acondicionadas em ambiente controlado, raramente aberto aos visitantes.

No Museu Nacional da Música, em Lisboa, realiza-se, pelas 17:00, uma visita guiada onde são contadas as aventuras do compositor de Franz Liszt em Portugal, que trouxe o seu piano para Lisboa, passando a ser propriedade da rainha Maria II, e integra hoje esta coleção do museu.

O Dia Internacional dos Museus foi criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) com o objetivo de promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus, e por esse motivo, a entidade lança todos os anos um tema, que este ano é dedicado ao seu papel como polos criativos e de mudança.

As entradas serão gratuitas em todos os museus, palácios e monumentos tutelados pela DGPC, hoje, e na Noite Europeia dos Museus (de hoje para domingo), em todos os tutelados abertos nessa noite, após o horário normal de encerramento.

As exceções são o Palácio Nacional de Mafra, onde a gratuitidade será apenas para as visitas guiadas, previamente marcadas, para as 19:30 e as 21:00.

No Museu Nacional de Arte Antiga, a gratuitidade na noite de hoje será entre as 18:00 e as 00:00, mas apenas relativa à entrada para o jardim e para o restaurante, estando encerradas as salas do museu.

Hoje, os seguintes serviços estarão encerrados após o horário normal de funcionamento: Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos, Museu Monográfico de Conimbriga – Museu Nacional, Palácio Nacional de Mafra (exceto nas visitas previamente marcadas), Panteão Nacional e Torre de Belém.

No domingo também haverá algumas atividades, e a habitual gratuitidade no período da manhã.

Nesta data, a DGPC, coordenadora do evento, desafia todos os museus - desde nacionais, municipais, privados, de fundações ou religiosos - a participarem com atividades para celebrar estes espaços culturais guardiões e promotores do património.

A programação completa está disponível no site oficial.

“Os museus como plataformas culturais – museus e cidadania” foi o tema proposto pelo ICOM este ano, e, segundo o sítio ´online´ da entidade, no ano passado, mais de 40.000 museus participaram no evento em 158 países.