A transmissão será feita através da página da companhia na Internet – www.ctalmada.pt – que, no mesmo dia, disponibilizará também online a mensagem do Dia Mundial do Teatro, este ano da autoria do jornalista, dramaturgo e encenador Shahid Nadeem.

A partir das 21:00, será transmitida em streaming a peça para jovens “O Mandarim”, de Eça de Queiroz, com encenação de Teresa Gafeira, o espetáculo programado pela companhia para assinalar a efeméride.

“O Mandarim” ficará disponível online durante uma semana, e, a partir de 3 de abril, será exibida “Os Diretores”, de Daniel Besse, com encenação de Joaquim Benite.