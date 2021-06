A iniciativa é dirigida a estudantes de teatro, cinema e artes performativas, jovens que ambicionam ser atores e pessoas com interesse no trabalho de ator e nas suas especificidades.

Diogo Infante parte da experiência pessoal como ator, encenador e diretor artístico, destacando aspetos fundamentais inerentes ao trabalho do ator, no teatro, no cinema e na televisão.

Na iniciativa partilha a visão sobre o papel da formação, exemplifica técnicas e competências que permitem enfrentar as exigências do mercado de trabalho, reflete sobre o desenvolvimento de uma individualidade criativa na construção de personagens, sobre a gestão da carreira e a importância da ética profissional.

Diogo Infante, que desde 2017 é diretor artístico do Teatro da Trindade/Inatel, tem mais de 30 anos de carreira.