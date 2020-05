No despacho, publicado em Diário da República, que dá conta da nomeação da diretora do Camões – Centro Cultural Português em Berlim para esta função, lê-se a necessidade da escolha de um perfil que una o “conhecimento da língua e da cultura alemãs e do meio editorial dos dois países à experiência na organização de participações em feiras internacionais do livro, bem como em programação e gestão culturais”.

A pandemia de COVID-19 obrigou ao cancelamento da edição deste ano e vai condicionar a próxima, garantiu à agência Lusa Patrícia Severino.

“A preparação da participação, organizada por um grupo de trabalho interministerial, terá, necessariamente, atendendo às circunstâncias atuais, um enquadramento diferente daquele em que nos movimentámos até este ano, em que a Feira do Livro de Leipzig foi cancelada”, revelou a comissária numa nota enviada à Lusa.